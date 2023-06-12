"يو بي إس" تفرض قيوداً على مصرفي "كريدي سويس".. 20 خطاً أحمر!

ستفرض مجموعة "يو بي إس" قيوداً صارمة على المصرفيين من "كريدي سويس"، بما في ذلك حظر العملاء الجدد من البلدان عالية المخاطر، مع إعلان إغلاق عملية الاستحواذ اليوم الاثنين.

وفي المجمل، تتكون القائمة من حوالي عشرين "خطاً أحمر" من الأنشطة التي يحظر على موظفي "كريدي سويس" القيام بها، وهو قيد يهدف إلى الحد من المخاطر التي يتعرض لها بنك "يو بي إس"، حسبما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت". كانت الاتفاقية هي العقبة الأخيرة أمام "يو بي إس" قبل إتمام عملية الاستحواذ.

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وقالت الصحيفة إن القيود الأخرى على المصرفيين في "كريدي سويس" ستشمل حظر إطلاق منتجات جديدة دون موافقة من مديري "يو بي إس" وشرطاً بأن يسعوا للحصول على إذن لتمديد قروض مدعومة بأصول مثل اليخوت والسفن والعقارات التي تزيد قيمتها عن 60 مليون دولار.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لبنك "كريدي سويس"، أولريش كورنر، إلى الموظفين، في مذكرة الأسبوع الماضي، أن عملية استحواذ "يو بي إس" على البنك ستنتهي يوم الاثنين، وهو ما أعلن بالفعل.

ومن المقرر أن يؤدي استحواذ "يو بي إس" على "كريدي سويس" إلى إنشاء عملاق مصرفي أوروبي جديد. ويمثل ذلك نهاية لأشهر قليلة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للصناعة، حيث كافح المقرض السويسري المحاصر وفشل في البقاء على قدميه.

كما أبرم بنك "يو بي إس" الأسبوع الماضي اتفاقية مع الحكومة السويسرية لتغطية 9 مليارات فرنك (9.9 مليار دولار) من الخسائر التي قد تتكبدها من إنقاذ بنك "كريدي سويس"، مما يزيل عقبة كبيرة أخيرة أمام إنهاء عملية الاستحواذ التاريخية.