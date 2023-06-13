"أكوا باور" توقع اتفاقية بـ1.5 مليار دولار في كازاخستان

وقعت شركة "أكوا باور" اتفاقية تمهيدية لتشييد محطة لإنتاج طاقة الرياح وتخزين الطاقة في كازاخستان بـ1.5 مليار دولار وذلك استكمالاً لما تم الاتفاق عليه في شهر مارس/آذار الماضي.

ووقعت "أكوا باور" الاتفاقية مع وزارة الطاقة في كازاخستان وصندوق الثروة السيادي في البلاد، ومن المتوقع أن تصل قدرة المشروع إلى واحد غيغاواط.

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وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى للشركة في دولة كازاخستان، وتهدف لدعم خطط المملكة الاستراتيجية في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والمساهمة في جهود حماية البيئة والحد من التغييرات المناخية.