الطاقة المتجددة
"أكوا باور" توقع اتفاقية بـ1.5 مليار دولار في كازاخستان
من المتوقع أن تصل قدرة المشروع إلى واحد غيغاواط
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وقعت شركة "أكوا باور" اتفاقية تمهيدية لتشييد محطة لإنتاج طاقة الرياح وتخزين الطاقة في كازاخستان بـ1.5 مليار دولار وذلك استكمالاً لما تم الاتفاق عليه في شهر مارس/آذار الماضي.
ووقعت "أكوا باور" الاتفاقية مع وزارة الطاقة في كازاخستان وصندوق الثروة السيادي في البلاد، ومن المتوقع أن تصل قدرة المشروع إلى واحد غيغاواط.
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وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى للشركة في دولة كازاخستان، وتهدف لدعم خطط المملكة الاستراتيجية في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والمساهمة في جهود حماية البيئة والحد من التغييرات المناخية.
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