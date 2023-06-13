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الطاقة المتجددة

"أكوا باور" توقع اتفاقية بـ1.5 مليار دولار في كازاخستان

من المتوقع أن تصل قدرة المشروع إلى واحد غيغاواط

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة "أكوا باور" اتفاقية تمهيدية لتشييد محطة لإنتاج طاقة الرياح وتخزين الطاقة في كازاخستان بـ1.5 مليار دولار وذلك استكمالاً لما تم الاتفاق عليه في شهر مارس/آذار الماضي.

ووقعت "أكوا باور" الاتفاقية مع وزارة الطاقة في كازاخستان وصندوق الثروة السيادي في البلاد، ومن المتوقع أن تصل قدرة المشروع إلى واحد غيغاواط.

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وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى للشركة في دولة كازاخستان، وتهدف لدعم خطط المملكة الاستراتيجية في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والمساهمة في جهود حماية البيئة والحد من التغييرات المناخية.

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