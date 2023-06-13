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سوق السعودية

تابعة لـ"بوان" توقع عقداً مع "شنايدر إلكتريك" لتصنيع وحدات توزيع الجهد المنخفض

توقعات بظهور الأثر المالي الإيجابي بداية الربع الثاني من 2024

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "بوان" عن توقيع شركتها التابعة الشركة "المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية" (UTEC) 3 عقود ومذكرات تفاهم مع شركة "شنايدر إلكتريك".

وقالت الشركة إن"المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية" وقعت عقد الترخيص بتصنيع وحدات توزيع الجهد المنخفض مع شركة شنايدر إلكتريك العالمية المتخصصة في معدات وحلول الطاقة والاستدامة.

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وذكرت في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المستمر بين الشركتين في توطين الصناعات الكهربائية واستراتيجيه الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية لتقديم حلول متكاملة ومبتكره لعملائها.

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أشارت إلى أن تاريخ توقيع العقد اليوم الموافق 13 يونيو 2023، ومدته 4 سنوات ويتجدد بموافقة الطرفين، وتوقعت أن يظهر الأثر المالي الإيجابي للعقد ابتداءً من الربع الثاني من عام 2024.

كما وقعت الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎھم خاصة بتصنيع وحدات توزيع الجهد المتوسط مع شركة شنايدر الكتريك،ومدتها سنة وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة،وتوقعت أن يظهر الأثر المالي الإيجابي ابتداءً من الربع الثانى من عام 2024.

ووقعت الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية (UTEC) ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎھم خاصة بتصنيع مراكز البيانات مع شركة شنايدر الكتريك (Schneider Electric)، ومدة المذكرة سنة وتجدد تلقائيا، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي الايجابي للمذكرة ابتداءً من الربع الرابع من عام 2024.

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