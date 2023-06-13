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A worker cleans up the facade of a BNP Paribas bank office in Paris. (Reuters)
شعار بنك "بي.إن.بي باريبا"
بنوك الكويت

أول بنك دولي يُمنح ترخيصا للعمل في الكويت يخطط للانسحاب من السوق

حصل البنك الفرنسي على ترخيص العمل بالكويت في عام 2004

العربية.نت
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نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر مسؤولة قولها إن بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي أبلغ الجهات الرقابية برغبته بالانسحاب من الكويت.

وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، نقلا عن المصادر التي لم تسمها، إن البنك الفرنسي يحضّر مع بنك الكويت المركزي لترتيب إجراءات خروجه خلال الفترة الزمنية المقبلة والتي ستتحدد وفقا لخطة الانسحاب.

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وذكرت المصادر أن البنك المركزي الكويتي بحث مع مسؤولي "بي.إن.بي باريبا" أسباب قرارهم وما إذا كان مبنيا على اعتبارات تتعلق بالسوق المحلية.

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وأوضحت أن جميع الإفادات الواردة من البنك الفرنسي تشير إلى أن انسحاب فرعه في الكويت "يأتي تنفيذا لسياسة المجموعة الأم التي تسعى لإعادة تموضع جديدة بالأسواق الخارجية".

كما أشارت الصحيفة إلى أن "بي.إن.بي باريبا" هو أول بنك دولي يُمنح ترخيصا من بنك الكويت المركزي في عام 2004 للعمل في السوق المحلية.

ولفتت إلى أن الممول الفرنسي لا يعد الفرع الأجنبي الأول الذي يخطط للانسحاب من الكويت، التي يعمل بها 12 فرعا مرخصا لبنوك أجنبية، حيث بحث فرع بنك خليجي مع المركزي الكويتي العام الماضي سيناريو انسحابه من السوق المحلية.

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