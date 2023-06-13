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جانب من أعمال رواسي البناء للاستثمار
جانب من أعمال رواسي البناء للاستثمار
سوق السعودية

عمومية "رواسي" تقر تقسيم القيمة الاسمية إلى ريال واحد للسهم

55 مليون سهم عدد الأسهم بعد التقسيم

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة رواسي البناء للاستثمار على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الجمعية العامة وافقت على قرار مجلس الإدارة بتقسيم أسهم الشركة من 10 ريالات للسهم إلى ريال واحد للسهم وسيصبح عدد الأسهم بعد التقسيم 55 مليون سهم ارتفاعا من 5.5 مليون سهم ، لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

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وأصبح قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

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وأقرت الجمعية تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة برأس المال، وتعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، ووافقت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.

كما وافقت الجمعية على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

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