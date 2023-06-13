عمومية "شمس" تقر تجزئة القيمة الاسمية إلى 0.5 ريال للسهم وتعديل رأس المال المصرح به

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المشروعات السياحية (شمس) في اجتماعها الثاني أمس الاثنين 12 يونيو 2023 على تعديل رأس المال المصرح به وتقسيم أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن رأس المال المصرح به سيصبح 1.2 مليار ريال، ورأس المال المصدر 578.23 مليون ريال تقريبا.

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وأقرت الجمعية تقسيم القيمة الاسمية لأسهم الشركة من 10 ريالات للسهم إلى 0.5 ريال، وسيرتفع عدد الأسهم بعد التعديل إلى 1.156 مليار سهم تقريبا، مقابل 57.82 مليون سهم قبل التقسيم دون تغيير في رأس مال الشركة المصدر قبل وبعد التقسيم.

وأصبح قرار التقسيم نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع القوائم المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

وتمت الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال)، وتعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب بالأسهم).

ووافقت الجمعية على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتواءم مع التعديلات المقترحة.

وأقرت الجمعية تعيين مكتب مهام للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام 2023م والربع الأول للعام 2024م وتحديد أتعابه.