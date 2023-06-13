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سوق السعودية

"تام التنموية" تكشف عن الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمار

يحمل إياد نمران الرملاوي درجة الماجستير في إدارة الأعمال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "تام التنموية"، عن تعيين إياد نمران مصباح الرملاوي رئيسا تنفيذيا للمالية والاستثمار بالشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" السعودية، إنه من المقرر أن يباشر عمله بالشركة ابتداء من اليوم الثلاثاء 13 يونيو/حزيران 2023.

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وبحسب بيان الشركة، يحمل إياد نمران الرملاوي درجة الماجستير في إدارة الأعمال (2012)، وشهادة محاسب عام معتمد (2002)، وبكالوريوس محاسبة وتمويل (1995).

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كما يحمل خبرة عملية متنوعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة، تغطي مجموعة واسعة من الصناعات والشركات.

"لديه أيضا خبرة تشغيلية واستراتيجية واستثمارية وخبرة واسعة في مجالس الإدارة وهيكلة الصفقات وصياغة الاستراتيجية وتنفيذها وإدارة رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة وعمليات الاندماج والاستحواذ والحوكمة وتمويل الشركات"، بحسب بيان الشركة.

وكانت أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، الأحد الماضي الموافق 11 يونيو/حزيران 2023، عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة "تام التنموية"، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

كما أعلنت "تداول"، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة "تام التنموية" في السوق الموازية "نمو"، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو/حزيران 2023.

وبحسب بيانات لهيئة السوق المالية، فإنه تمت الموافقة على طلب شركة "تام التنموية" تسجيل أسهمها وطرح 585.6 ألف سهم تمثل 16% من أسهمها في "نمو".

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