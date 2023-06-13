نقل أصول تويوتا وفولكسفاغن لكيانات روسية دون خيار إعادة الشراء

قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء، إن شركتي تويوتا اليابانية وفولكسفاغن الألمانية لتصنيع السيارات نقلتا أصولهما في روسيا لكيانات روسية دون خيار إعادة الشراء.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الوزراء دنيس مانتوروف القول في مقابلة "صفقة نقل أصول تويوتا، مثلها مثل صفقة فولكسفاغن، لا تتضمن خيارا لإعادة شراء مواقع الإنتاج".

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وأعلنت روسيا وتويوتا في مارس/آذار أن الشركة اليابانية نقلت ملكية مبنى مصنعها في سان بطرسبرغ ومعداته وأرضه إلى المعهد المركزي للبحث العلمي لمحركات السيارات والمركبات، دون الكشف عن أي تفاصيل عن الصفقة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وقد استحوذ المعهد بالفعل على مصانع من رينو ونيسان.

وذكرت فولكسفاغن في مايو/أيار أنها أكملت بيع مصنعها في كالوجا بروسيا وأنشطتها المحلية لمجموعة أفيلون الروسية لتوزيع السيارات ومستثمر مالي، دون أن تخوض في تفاصيل.