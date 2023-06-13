سوق السعودية
"العربية للأنابيب" تفوز بعقد توريد قيمته 27 مليون ريال من "أرامكو"
الأثر المالي له يظهر في الربع الأول 2024
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فازت الشركة العربية للأنابيب -التي تعمل في مجال إنتاج وبيع أنابيب الصلب -بعقد لتوريد أنابيب لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر 27 مليون ريال، وتم إعلان الترسية وتوقيع العقد بتاريخ 12 يونيو الجاري.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إن مدة العقد 7 أشهر، وسيظهر الأثر المالي له في الربع الأول من عام 2024.
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أعلنت شركة العربية للأنابيب يوم 23 مايو الماضي عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب لشركة أرامكو بقيمة 38 مليون ريال.
وقالت في بيان، إنها فازت يوم 22 مايو 2023 بعدة مشاريع لتوريد أنابيب من مصانعها لشركة أرامكو السعودية بقيمة 38 مليون ريال.
وأوضحت أن مدة العقد 7 أشهر، وسيظهر الأثر المالي له فى الربع الرابع من العام المالي 2023.
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