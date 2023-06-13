"الوسائل الصناعية" تستحوذ على "شوكور لأنظمة الأنابيب المركبة"

وقعت شركة الوسائل الصناعية بتاريخ أمس الاثنين 12يونيو 2023م، اتفاقية شراء للاستحواذ على كامل حصص ملاك شركة شوكور لأنظمة الأنابيب المركبة الشرق الأوسط المحدودة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 2 مليون ريال، ويخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط المسبقة الواردة في اتفاقية الشراء، بما في ذلك الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة، وسيتم تمويل الصفقة من المصادر الذاتية للشركة.

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وشركة شوكور لأنابيب المواد المركبة في الشرق الأوسط تمتلك مصنع إنتاج متكامل مؤسس على أسس سليمة ومرخص في المنطقة الصناعية الثانية في الدمام، بمساحة 45 ألف متر مربع وهي فرع لشركة عالمية أحد نشاطاتها هي صناعة المنتجات غير المعدنية المتخصصة في مجال النفط والغاز.

وذكرت أنه لا توجد البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة للأصل محل الصفقة، التي تستهدف منها شركة الوسائل الصناعية تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومنها توسيع قاعدة أعمالها عبر الاستفادة من الفرص المتزايدة في القطاع وفقا للخطط الإستراتيجية للشركة.

وتوقعت" الوسائل الصناعية" أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة ابتداءً من النصف الأول من العام المالي 2024م.