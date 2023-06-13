"فش فاش" تُعيّن "يقين المالية" مستشارا ماليا للانتقال إلى السوق الرئيسية

عينت شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية، شركة يقين المالية (يقين كابيتال) كمستشار مالي لأغراض الانتقال من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية بناء على قواعد الإدراج المحدثة والمعدلة بموجب قرار رقم (1-108-2022) الموافق 19 أكتوبر 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات.

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وأضافت "لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق".