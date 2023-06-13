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"ميرسك" توسع أعمالها التشغيلية في ميناء جدة السعودية

خدمتا الشحن الجديدتان تربطان ميناء جدة بـ 28 ميناء عالمياً

دبي - العربية.نت
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أعلنت الهيـئة العـامة للموانئ "موانئ"، اليوم الثلاثاء، عن قيام شركة "ميرسك" بتوسعة أعمالها التشغيلية واللوجستية في ميناء جدة السعودية، من خلال إضافة خدمات شحن تربط الميناء بثلاث قارات كبرى هي آسيا وأوروبا وإفريقيا.

أضافت "ميرسك" خدمتي شحن جديدتين AE12 وAE7 إلى ميناء جدة الإسلامي استكمالا لتطوير أعمال ربط الخطوط الملاحية العالمية بموانئ المملكة.

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كما تعمل خدمة الشحن الجديدة AE7 التي انطلقت في مطلع يونيو الحالي على ربط ميناء جدة بـ 15 ميناء عالميا عبر 12 سفينة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 18 ألف حاوية.

في حين تربط خدمة "AE12" ميناء جدة بـ13 ميناء عالميا عبر 12 سفينة أيضا تبلغ طاقتها الاستيعابية 15 ألف حاوية.

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