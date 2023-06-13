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"نادك" تتقدم بطلب زيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق الأولوية

بقيمة ملياري ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن تقديمها يوم الاثنين 12 يونيو/حزيران ملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة ملياري ريال إلى هيئة السوق المالية.

وعينت شركة "الرياض" المالية مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في طرح أسهم حقوق الأولوية.

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وأكدت الشركة أنها ستعلن لاحقاً عن أي تطورات مستقبلية في هذا الشأن.

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كانت "نادك" قد قالت إن أسباب الزيادة تتمثل في تمكينها من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وأوضحت أنها تسعى إلى تعزيز موقفها الريادي في أسواق الأغذية والمستهلكين على المستويين المحلي والإقليمي، على النحو الذي سيمكن من نمو أعمال الشركة الحالية وتوسيع نطاق منتجات الشركة بالدخول في أنشطة جديدة للتحول إلى شركة غذائية متكاملة تستهدف الوصول إلى حجم مبيعات 6 مليارات ريال في العام 2027م، ومن أجل رفع الملاءة المالية للشركة لتمكينها من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

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