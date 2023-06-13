20 يونيو.. "مكة للإنشاء" تبدأ توزيع 10% أرباحاً نقدية عن العام الماضي

قالت شركة مكة للإنشاء والتعمير إن عملية توزيع الأرباح النقدية عن العام المالي 2022 سيتم ابتداءً من يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023م الموافق عن طريق مصرف الراجحي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الأرباح سيتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية المرتبطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية، أو صرف الأرباح مباشرة بمراجعة أحد فروع مصرف الراجحي وذلك لكل من المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية غير المرتبطة بحسابات بنكية، أو المساهمين حملة الشهادات (الذين ليس لديهم محافظ استثمارية) بموجب شهادة الأسهم.

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وأعلنت الشركة في وقت سابق على "تداول السعودية" بتاريخ 7 يونيو 2023 عن موافقة الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022 بواقع 1 ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 164.82مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة السادسة والثلاثون التي انعقدت يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023.