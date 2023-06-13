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شركة الباحة للاستثمار والتنمية
شركة الباحة للاستثمار والتنمية
سوق السعودية

4 يوليو.. عمومية لـ"الباحة للاستثمار" تبحث تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللات

عدد الأسهم بعد التقسيم سيصبح 2.97 مليار سهم

دبي - العربية.نت
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دعا مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية لعقد جمعية عامة غير عادية يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، لبحث توصيته الصادرة بتاريخ 30 مايو 2023م بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى عشر هللات للسهم مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء ، إن عدد أسهم الشركة بعد التجزئة سيصبح 2.97 مليار سهم بدلا من، 29.7 مليون سهم.

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وذكرت أنه في حال الموافقة على التقسيم ، سيكون القرار نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع للأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على ان يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

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ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بــصلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

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