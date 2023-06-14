رفض دعوى قضائية تطالب تابعة لـ"بن داود القابضة "بسداد 124 مليون ريال تعويضا

أعلنت شركة بن داود القابضة عن رفض الدعوى المقامة من شركة دلة العرب والمتعلقة بالمطالبة بتعويض قيمته 124.12 مليون ريال، بالإضافة إلى مبلغ 300 ألف ريال أتعاب محاماة وذلك بناءً على الحكم القضائي الصادر من دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية بجدة بتاريخ 13 يونيو 2023م.

وقالت شركة بن داود القابضة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن هذا الحكم لصالح الشركة التابعة لها (شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات) ونص الحكم على تأييد نتيجة حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة والمؤرخ بتاريخ 22 نوفمبر 2021م الموافق 17 ربيع الثاني 1443هـ في القضية رقم 42821961 والقاضي برفض الدعوى المقامة من شركة دلة العرب.

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وذكرت شركة بن داود القابضة أنها تسعى لاتخاذ إجراءات تكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها ومنها إقامة دعوى منفصلة لمطالبة الشركة المدعية بالتعويض لما لحق شركة بن داود القابضة من ضرر مادي ومعنوي إثر هذه الدعوى، كما ترغب الشركة بأن تشير إلى قوة موقفها القانوني منذ بداية سلسلة الدعاوى القضائية التي رفعتها المدعية، وهذا ما استمرت الشركة على تأكيده في إفصاحاتها السابقة، وقد تم الحكم في جميع درجات التقاضي لصالح شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات.