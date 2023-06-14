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مبادلة للاستثمار

"مبادلة": مشروع مشترك لمجمعات سكنية في اليابان بـ600 مليون دولار

تضم الشراكة "بروبريوم كابيتال بارتنرز" و"مانولايف لإدارة الاستثمار"

دبي - رويترز
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أعلنت شركتا "مبادلة للاستثمار"، وبروبريوم كابيتال بارتنرز اليوم الأربعاء أن "مبادلة" أسست لمشروع عقاري مشترك مع "بروبريوم" و"مانولايف لإدارة الاستثمار" بقيمة 80 مليار ين (572 مليون دولار).

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وذكرت مبادلة في بيان "سيدخل المشروع في شراكة مع "ساموراي كابيتال" المتخصصة في إدارة الأصول والتي تتمتع بخبرات ممتدة في مجال إدارة الأصول العقارية العائلية في اليابان".

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وقالت "بروبريوم كابيتال" في بيانها "يعتمد هذا المشروع المشترك على استثمار مجموعة من المرافق العقارية الحالية الخاصة بالعائلات في اليابان، كما يسعى المشروع للاستحواذ على أصول إضافية".

وأضافت "بروبريوم" أن المشروع يستهدف سكان طوكيو وأوساكا.

وذكر بيان "مبادلة" على موقعها الإلكتروني على الإنترنت "تتميز هذه الأصول العقارية بجودتها العالية وسهولة الوصول منها إلى محطات السكك الحديدية والمنشآت الخدمية المجاورة".

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