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سوق السعودية

"الخليج للتدريب" تستحوذ على حصة في مدارس الفيصلية الأهلية بـ30.6 مليون ريال

رفعت حصتها إلى 87% من حصص ملكية "مدارس الفيصلية الأهلية"

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "الخليج للتدريب والتعليم" عن الاستحواذ على نسبة إضافية من حصص ملكية شركة "مدارس الفيصلية الأهلية" بجدة تقدر بـ 27%، بقيمة 30.6 مليون ريال.

وقالت "الخليج للتدريب"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي ما تم الاستحواذ عليه نسبة 87% من حصص ملكية شركة مدارس الفيصلية الأهلية.

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وأوضحت أن عدد طلاب مدارس الفيصلية في العام الأكاديمي المنتهي في 31 يوليو 2023 وصل إلى 3300 طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 4000 طالب وطالبة في العام الأكاديمي المقبل خاصة بعد استكمال منشآت مجمع البنات.

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وأضافت أنه جاري الحصول على موافقات جميع الجهات النظامية ذات الاختصاص واستكمال جميع الإجراءات القانونية والنظامية الخاصة بهذا الموضوع.

وأشارت إلى أنه من المتوقع وجود تأثير إيجابي على ربحية قطاع المدارس.

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