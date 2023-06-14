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الشركة الدولية للموارد البشرية
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سوق السعودية

"الدولية للموارد البشرية" تقر تقسيم القيمة الاسمية للسهم إلى نصف ريال

لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة

دبي - العربية.نت
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وافق مساهمو الشركة الدولية للموارد البشرية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس الثلاثاء 13 يونيو 2023 ، على تجزئة القيمة الإسمية للسهم من 10 ريالات إلى 0.5 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن عدد الأسهم بعد التعديل سيصبح 50 مليون سهم، بعد أن كان 2.5 مليون سهم، ولا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

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وأصبح قرار تقسيم الأسهم نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

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وأقرت الجمعية العامة للشركة تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة برأس المال، و-تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم،ووافقت على تعديل المادة رقم(3) من نظام الشركة الأساسِ والمتعلقة بأغراض الشركة.

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