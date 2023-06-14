"السعودية لنقل الكهرباء" ترسي مشروعا بقيمة 80 مليون ريال على "كير الدولية"

أعلنت شركة كير الدولية عن ترسية مشروع مع الشركة السعودية لنقل الكهرباء ، لتنفيذ مشروع كابلات أرضية جهد عالي لربط محطة غرب طيبة ضمن برنامج تعزيز المدن الكبرى بالمدينة المنورة، بقيمة إجمالية نحو 80 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية "اليوم الأربعاء، إنها استلمت خطاب ترسية من الشركة السعودية لنقل الكهرباء بتاريخ 13يونيو 2023، وذكرت أن التاريخ المتوقع لإبرام العقد يوم 30 يوليو 2023.

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أعلنت شركة كير الدولية يوم 30 مارس الماضي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 8.93 مليون ريال تقريبا عن السنة المالية 2022.

وذكرت في بيان آنذاك أن إجمالي الأسهم المستحقة للتوزيعات يبلغ عددها 12 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيعات 0.74 هللة، أي ما يعادل نحو 7.4% من القيمة الاسمية للسهم.