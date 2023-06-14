سوق السعودية
"تهامة": المحكمة التجارية تقر تمديد مهلة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي لـ 150 يوما
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أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة "تهامة" عن صدور قرار المحكمة التجارية بمدينة الرياض بتمديد مهلة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي لمدة 150 يوما.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن فترة التمديد من 3 مايو 2023م وحتى 29 سبتمبر 2023م.
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وأضافت الشركة، أنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات جوهرية فى هذا الشأن.
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