"جدا" تلتزم بالاستثمار في صندوق "انفستكورب السعودية للنمو" قبل الطرح العام

ذكرت شركة "جدا" صندوق الصناديق والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أنها التزمت بالاستثمار في صندوق "انفستكورب السعودية للنمو" قبل الطرح العام الأولي البالغ قيمته المستهدَفة 500 مليون دولار.

يذكر أنه تم إنشاء صندوق "انفستكورب السعودية للنمو" العام الماضي حيث أجرى جولة تمويل بقيمة 100 مليون دولار قبل الاكتتاب العام في "TruKKer" أكبر شبكة شحن رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وفي مارس 2022، أطلقت وزارة الاستثمار السعودية وشركة صندوق الصناديق "جدا" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة منصة "Catalyse" السعودية لتحفيز قطاع الابتكار والشركات الناشئة، بهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.

يأتي ذلك تماشياً مع أهداف رؤية 2030 لرفع مساهمة قطاع الابتكار والشركات الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي من 21% إلى 35%.

تجدر الإشارة إلى أن رأسمال شركة "جدا" يبلغ 4 مليارات ريال مخصصة للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة في السعودية.