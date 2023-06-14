"سبيماكو الدوائية" توقع تسهيلات ائتمانية بـ300 مليون ريال مع "السعودي الفرنسي"

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية "عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلاميةمع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 300 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إنها حصلت على التمويل بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023، وتلك التسهيلات طويلة الأجل مدتها 5 سنوات،بضمانات سند لأمر مقابل التمويل.

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وذكرت أن الهدف من الحصول على تلك التسهيلات طويلة الأجل هو إعادة هيكلة المركز المالي للشركة.