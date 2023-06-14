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نفط وغاز

"شل" ترفع توزيعات الأرباح وتتخلى عن هدف خفض إنتاج النفط

أكبر شركة للطاقة في أوروبا تعتزم إعادة شراء أسهم بـ 5 مليارات دولار في النصف الثاني

دبي - العربية.نت
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تعتزم شركة "شل"، إجراء توزيعات أرباح بنسبة 15% اعتبارا من الربع الحالي، إضافة إلى تعزيز إنتاجها للغاز الطبيعي.

وقالت "شل"، إن ذلك يأتي كجزء من جهود الرئيس التنفيذي للشركة وائل صوان للتركيز مجددا على الوقود الأحفوري الذي ساهم بدعم أرباح عام 2022 والتي وصلت إلى مستويات قياسية.

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وتخطط "شل" للتركيز على الأعمال ذات العوائد الأعلى حتى ولو تركزت على النفط التقليدي.

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وأعلنت أكبر شركة للطاقة في أوروبا بإعادة شراء أسهم بما لا يقل عن 5 مليارات دولار في النصف الثاني من العام، وأنها ستقلص الإنفاق الرأسمالي إلى 22 مليار دولار في عام 2024 و25 مليار دولار في عام 2025.

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