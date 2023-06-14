"مصرف الإنماء" يخصص أسهماً بقيمة 166مليون ريال لـ"حوافز الموظفين"

أعلن مصرف الإنماء عن اكتمال عملية شرائه لعدد من أسهمه وتخصيصها ضمن برنامج أسهم حوافز الموظفين، بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ يوم الأحد 30 أبريل 2023.

وقال المصرف في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن عدد الأسهم المشتراة بلغ 5 ملايين سهم بقيمة إجمالية 166.33 مليون ريال تقريبا، ومتوسط سعر الشراء للسهم33.27 ريال.

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وكانت الجمعية العامة غير العادية للمصرف حددت فترة الشراء بحد أقصي 12 شهر ا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وفي 15 مايو الماضي أعلن "مصرف الإنماء" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2023م، بنسبة 2.5%.

وقال البنك في بيان حينها إن قيمة التوزيع 498.05 مليون ريال موزعة على عدد 1.99 مليار سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.25 ريال بعد خصم الزكاة.