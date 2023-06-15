تابعة لـ"وقت اللياقة" تستحوذ على "التأثير الرياضية" بـ 12 مليون ريال

أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن استحواذ شركة تابعة لها على 100% من حصص الشركاء في شركة التأثير الرياضية بقيمة صفقة إجمالية قدرها 12 مليون ريال.

وقالت "وقت اللياقة"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها انتهت من نقل ملكية جميع حصص شركة التأثير الرياضية بتاريخ 14 يونيو 2023.

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وأضافت أنه تم استيفاء شروط الصفقة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، وإتمام البائعين لبعض الإجراءات والمتطلبات التي تم الاتفاق عليها.

يتمثل نشاط شركة التأثير الرياضية في الاستشارات الرياضية وتشغيل الأندية الرياضية والصالات الرياضية المتخصصة (Concept Studios) والتدريب الشخصي. كما أنها تعمل في توريد الأجهزة والمعدات الرياضية للجهات الحكومية والخاصة.

تمتلك شركة التأثير الرياضية سلسة من عشرة مراكز رياضية (4 مراكز رجالية و5 نسائية و1 مركز للصغار).

يتماشى الاستحواذ مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى توسيع قاعدة أعمال شركة لجام للرياضة من خلال التوسع في قطاعات جديدة وتعزيز خدماتها والوصول إلى شرائح عملاء جديدة وفقًا لرؤية وأهداف الشركة.

وبهذا الاستحواذ، تطلق شركة لجام قطاع أعمالها الجديد المتمثل في الصالات الرياضية المتخصصة (Concept Studios).

وتمول هذه الصفقة بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية لشركة لجام للرياضة. وسوف ينعكس الأثر المالي على النتائج المالية للربع الثالث 2023م.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد المراكز والصالات العاملة لسلاسل شركة لجام داخل وخارج المملكة العربية السعودية 173، كما سيتم الإعلان عن المزيد من افتتاحات مراكز جديدة في الفترة المقبلة.

وفي بيان منفصل، أعلنت "لجام للرياضة"، عن اكتمال تأسيس شركة باسم "شركة خدمات الرعاية المتكاملة الطبية (شركة ذات مسؤولية محدودة)" وبرأس مال قدره 100 ألف ريال وذلك بالشراكة مع شركة برجيل الخليجية للرعاية الطبية المملوكة بالكامل لشركة برجيل القابضة.

وتبلغ نسبة ملكية شركة لجام للرياضة في الشركة الجديدة 50%.

وذلك في إطار، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة برجيل القابضة لبدء شراكة في مجال العلاج الطبيعي وخدمات الرعاية الصحية الرياضية في السعودية.