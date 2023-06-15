شراكة بين "جي42" الإماراتية و"فيولا" الإسرائيلية في الاستثمار التكنولوجي

أعلنت شركتا "جي42" للذكاء الصناعي في أبوظبي و"فيولا غروب" الإسرائيلية للاستثمار التكنولوجي، التي تدير أصولا بخمسة مليارات دولار، اليوم الخميس عن مشروع (غلوبال فالي) المشترك لإنشاء منصة جديدة لتلبية الطلب على المواهب التقنية العالية المهارة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب أبوظبي للاستثمار الذي قدم الدعم للمشروع أن (غلوبال فالي) الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية مقرا سيستقطب متخصصين في التكنولوجيا من أنحاء العالم لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات بالإضافة إلى المساعدة في تطوير قطاع التكنولوجيا المحلي في أبوظبي.

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ولم يكشف البيان عن حجم الاستثمارات من أي من الطرفين.

ومكتب أبوظبي للاستثمار هو أداة حكومية مهمتها تعزيز استثمارات القطاع الخاص في الإمارة والمساعدة في تنويع اقتصادها.

وقال عبد الله عبد العزيز الشامسي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، "تصورنا عن التكنولوجيا هو أن تكون صناعة وظيفية مرتبطة بالبنية التحتية لبناء كل شيء، من قطاع الرعاية الصحية والخدمات المالية إلى السياحة وغيرها".

وأضاف "إنشاء هذا المشروع المشترك في أبوظبي أساسي لما سيتطلبه الاقتصاد في المستقبل، فنحن نتطلع لتنويع اقتصاد أبوظبي وتطوير منصات نمو أخرى. نريد منح شعبنا فرصا في كل صناعة".

ونمت العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وإسرائيل منذ توقيع (اتفاقيات إبراهيم) في 2020، والتي دشنت العلاقات الدبلوماسية بينهما.