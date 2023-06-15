مجلس إدارة "البابطين" يوصي بزيادة رأس المال 50% عبر أسهم منحة

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين" عن توصية مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عقد اليوم الخميس 15يونيو 2023 إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50%، عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن زيادة رأس المال ستتم عبر رسملة 213.15 مليون ريال من الأرباح المبقاة بمنح سهم واحد لكل سهمين مملوكين، ليرتفع رأس المال 639.47 مليون ريال تقريبا، مقابل 426.3 مليون ريال قبل الزيادة.

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وسيرتفع عدد الأسهم بعد الزيادة 63.95 مليون سهم تقريبا، مقابل 42.63 مليون سهم قبل الزيادة، وتتم زيادة رأس المال عبر منح سهم مجاني لكل سهمين مملوكين، ضمن خطة الشركة لدعم المركز المالي ليتوافق مع الرؤية المستقبلية للنمو والتوسع والاستثمار في العديد من الفرص المتاحة.

ويكون تاريخ الأحقية فى الأسهم المجانية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.

و في حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وذكرت الشركة أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.