مطلق المريشد رئيسا لـ"معدنية" وشاكر العتيبي نائبا له والدخيل سكرتيرا للمجلس

أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" قرار مجلس إدارتها بتعيين مطلق بن حمد المريشد رئيسا لمجلس الإدارة، و شاكر بن نافل العتيبي نائبا لرئيس المجلس، وفيصل بن دخيل الدخيل سكرتيرا لمجلس الإدارة.

وأشارت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس التعيينات الجديدة بمجلس الإدارة المنتخب الصادر في 15 يونيو 2023 تسري اعتبارا من بداية الدورة الحالية في 25 مايو 2023 حتى انتهاء الدورة في 24 مايو 2026.

مادة اعلانية

وشملت التعيينات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وهم: عمر بن خالد البلالي، و عاصم بن عبدالوهاب العيسى، ومنصور بن عبدالرحمن الغريري.

أما أعضاء لجنة المراجعة الذين وافقت عليهم من قبل الجمعية العامة العادية فهم: منصور بن عبدالرحمن الغريري، وريان بن وضاح طرابزوني، ووحيد بن حسين حريصي.