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سوق السعودية

"أسمنت الجوف" تقيد شكوى ضد رئيسها السابق وتطالب بتحميله 10 ملايين ريال غرامة

بسبب عقوبات من الهيئة العامة للمنافسة

دبي - العربية.نت
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قيدت شركة أسمنت الجوف شكوى أمام هيئة السوق المالية ضد رئيس مجلس إدارتها السابق في عام 2018م ومطالبته بتحمل تكلفة الغرامة المفروضة على الشركة، والتي بلغت 10ملايين ريال.

وذكرت في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنها تؤكد لمساهميها أنها لن تتواني في اتخاذ أي إجراء لحفظ حقوق مساهميها وعدم المساس بمصالح المستهلكين ورفضها التام لأي ممارسات مخالفة لأنظمة المنافسة.

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وكانت الهيئة العامة للمنافسة نشرت عقوبات مخالفة لعدد من شركات الأسمنت ومن بينها شركة أسمنت الجوف، بتاريخ 11 أبريل الماضي.

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وأوضحت الشركة أنها اتخذت الإجراء النظامي اللازم حيث قامت بقيد شكواها بالرقم 03335/2023 ضد رئيس مجلس إدارتها السابق في عام 2018م ومطالبته بتحمل تكلفة الغرامة المفروضة على الشركة والتي بلغت 10ملايين ريال، وستعلن عن أي تطورات لاحقة بهذا الخصوص.

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