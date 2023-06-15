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أحد مشروعات بنان العقارية
أحد مشروعات بنان العقارية
سوق السعودية

"بنان العقارية" تقر تقسيم القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد

عدد الأسهم أصبح 200 مليون سهم

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة لشركة بنان العقارية في اجتماعها أمس على تقسيم القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن عدد الأسهم بعد التعديل سيصبح 200 مليون سهم بدلا من 20 مليون، ولا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

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وأصبح قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

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وأقرت الجمعية العامة تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة، وتعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، و تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.

كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

وفوضت مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

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