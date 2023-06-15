"قمة السعودية" تستأجر 50 ألف متر مربع بمجمع "رابغ لتقنية البلاستيك"

وقعت شركة قمة السعودية للتجارة اتفاقية استئجار أرض واستخدام البنية التحتية مع شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بمساحة 50 ألف متر مربع في مجمع رابغ لتقنية البلاستيك لمدة 30 سنة.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنها وقعت اتفاقية إمداد المرافق لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة حتى عام 2033.

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وسبق أن وقعت شركة قمة السعودية للتجارة مذكرة تفاهم مع شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بتاريخ 25 ديسمبر الماضي بشأن هذه الاتفاقية.

وعلي جانب آخر قالت "قمة السعودية" في بيان آخر إن شركة الخدمات الاختصاصية للصناعات وافقت على التنازل لشركة قمة السعودية للتجارة عن موقع المصنع وعلى التنازل عن جميع الممتلكات المقامة على الموقع من إنشاءات وهياكل حديدية وتمديدات بمبلغ وقدرة 6 ملايين ريال يتم استلامها بعد انتقال جميع الحقوق لصالح شركة قمة السعودية للتجارة وذلك بعد توقيع شركة قمة السعودية للتجارة لعقد الإيجار مع شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ).

وتضمنت شروط الصفقة موافقة مجمع رابغ للتقنيات البلاستيكية وسداد المبلغ المتعثر لصالح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) والبالغ 245.5 ألف ريال.

وذكرت شركة قمة السعودية للتجارة إنها ستمول الصفقة التي تم إبرامها يوم 14 يونيو الجاري، من مواردها المالية.

وأشارت إلى أنها تسعى من شراء هذه الأصول للاستفادة منها في بناء وتشغيل مصنع لإنتاج 50 ألف طن سنوياً من مركبات البوليمرات والمطاط والشموع الصناعية، وتوقعت أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي على النتائج المالية للأعوام القادمة.