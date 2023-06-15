2 أكتوبر.. "سابك" توزع 18% أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2023

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بتاريخ أمس الأربعاء 14يونيو 2023، توزيع أرباح نقدية على المساهمين نسبتها 18% عن النصف الأول لعام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إجمالي المبلغ الموزع 5.4مليار ريال، وعدد الأسهم المستحقة 3 مليارات سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.8ريال لكل سهم، وبنسبة 18% من القيمة الإسمية.

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وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، وتاريخ التوزيع

يوم 2 أكتوبر 2023.

وحثت الشركة مساهميها على سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية.

كما نوهت إلى أن المستثمرين غير المقيمين بالمملكة ستخضع أرباحهم من الشركة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.