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أبوظبي تتعاون مع "فاليو- مصر" لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية

دائرة التنمية الاقتصادية: التعاون يهدف إلى تطوير صناعة السيارات الذكية

دبي - العربية.نت
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قال مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الجمعة، إن دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة وقعت اتفاقية تعاون مع شركة فاليو- مصر لتطوير قطاع صناعة السيارات في الإمارة، وإتاحة الفرصة للشركة للعمل في مجال تطوير وتصنيع مكونات السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في أبوظبي.

وذكر المكتب في بيان، أن الاتفاقية تسهم في "تصميم وتصنيع مكونات السيارات الكهربائية ذاتية القيادة، وتحسين النقل الذكي والمستدام، وتطوير صناعة النقل".

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ونقل البيان عن المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عرفات اليافعي قوله، إن هذا التعاون يهدف إلى "تطوير صناعة السيارات الذكية، وتأسيس مركز تكنولوجي لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية في أبوظبي"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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