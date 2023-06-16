"ميكرون" الأميركية تعتزم استثمار 605 ملايين دولار في الصين

أعلنت شركة "ميكرون" الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية، اليوم الجمعة، أنها ستستثمر أكثر من 600 مليون دولار في مصنعها في شمال غرب الصين، بعد أقل من شهر من حظر بكين استخدام رقائقها في مشاريع البنية التحتية الحيوية.

في بيان نشرته على شبكة "وي تشات"، قالت الشركة إنها ستستثمر أكثر من 4.3 مليار يوان (605 ملايين دولار) على مدى السنوات القليلة المقبلة في مصنعها في مدينة شيان لشراء معدات وإضافة منشأة جديدة في المصنع.

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ويأتي ذلك بعد أقل من شهر على تحذير المنظم الصيني للأمن السيبراني من أن منتجات "ميكرون" قد فشلت في اجتياز مراجعة الأمن السيبراني.

وأضاف المنظم الصيني بأن المخاطر الأمنية التي ظهرت في المراجعة تهدد أمن سلاسل التوريد المتعلقة بالبنية التحتية للمعلومات الحيوية في الصين.

وذكرت الصين أنها ستمنع مشغلي البنية التحتية للمعلومات في الصين من الشراء من الشركة، مشيرة إلى أن منتجات "ميكرون" تشكل مخاطر أمنية جسيمة على الأمن القومي.