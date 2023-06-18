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مكة للإنشاء والتعمير
مكة للإنشاء والتعمير
سوق السعودية

صالح بن لادن رئيسا لـ"مكة للإنشاء" وعبد الرؤوف مناع نائبا له وحمزة صيرفي عضوا منتدبا

سراج عتيق أمين سر مجلس الإدارة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن تعيين صالح محمد عوض بن لادن رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالرؤوف محمد عبدالله مناع نائبا للرئيس وحمزة محمد صالح حمزة صيرفي عضوا منتدبا، وسراج حمزة عبدالله عتيق أمين سر مجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن التعيينات التي تمت اليوم جاءت نتيجة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مكة للإنشاء والتعمير والمنعقد في تاريخ 6 يونيو 2023 والمتضمن انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 10 يونيو الجاري لمدة ثلاث سنوات وتنتهي في تاريخ 9 يونيو 2026.

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وأعلنت الشركة عن تشكيل لجان المراجعة، والمكافآت والترشيحات، واللجنة التنفيذية، ولجنة المسؤولية الاجتماعية وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية. وتعيين ممثلي الشركة لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول).

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