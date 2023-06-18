عمومية "الخريف لتقنية المياه" تنتخب مجلس إدارة لمدة 3 سنوات

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة التي عقدت يوم الخميس 15يونيو 2023، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن الجمعية العامة وافقت أيضا على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

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وأقرت الجمعية تعيين شركة (كي بي إم جي للاستشارات المهنية) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

ووافقت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عثمان بن يحيى بن إبراهيم النجدي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 13 فبراير 2023م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في14 يونيو 2023 خلفاً للعضو السابق (محمد بن عبدالله الخريف - غير تنفيذي).

ووافق المساهمون على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 15 يونيو 2023 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 14 يونيو 2026 والمرشحين الذي تم انتخابهم هم: عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخريف، و فهد بن محمد الخريف،وعثمان ين يحيى النجدي،و عمار أحمد أمين الزبيدي،و عبد الرحمن بن سعود بن حمد العويس،و فيصل عبدالعزيز الدويش.

ولم يوافق أعضاء الجمعية العامة للشركة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 14 يونيو 2023.