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سيسكو مناسبة
الشركة السعودية للخدمات الصناعية
سوق السعودية

عمومية "سيسكو" تفوض مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية عن عام 2023

وافقت على تشكيل لجنة المراجعة

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة للشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) التي عقدت بتاريخ 15 يوينو الجاري على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن الجمعية وافقت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 1 يوليو 2023، ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 30 يونيو 2026، وتم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم: عامر عبدالله علي رضا، وصالح أحمد حفني، وريان محمد نقادي، ومنيرة حجاب الدوسري، وطلال ناصر الدخيل، وأحمد محمد الربيعة، ونادر محمد عاشور.

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ووافقت الجمعية على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 1 يوليو 2023 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30 يونيو 2026، والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك على النحو الآتي: نادر محمد عاشور، وطلال ناصر الدخيل، وحسين حسن عيد، وياسر أسعد علاف.

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