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شعار شركة موبي للصناعة
شعار شركة موبي للصناعة

مجلس إدارة "موبي للصناعة" يوافق على الانتقال إلى السوق الرئيسية

مشروط باستيفاء متطلبات قواعد الإدراج

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة موبي للصناعة عن قرار مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 15 يونيو 2023 المتضمن الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية، بناء على متطلبات قواعد الإدراج المحدثة والمعدلة بموجب قرار رقم (1-108-2022) الموافق 19 أكتوبر 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن الانتقال إلى السوق الرئيسية خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات.

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وأضافت "لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق".

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