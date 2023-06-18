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شعار الشركة السعودية لصناعة الورق
شعار الشركة السعودية لصناعة الورق
سوق السعودية

"السعودية لصناعة الورق" تتوسع في دبي

لفتح أسواق بيع جديدة

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن تأسيس وافتتاح فرعٍ لإحدى شركاتها التابعة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا لرؤية إدارة الشركة في فتح أسواق بيعٍ جديدة وتماشيًا مع التوسعات الاستراتيجية التي شهدتها الشركة في الفترة الأخيرة بعد تشغيل خط الإنتاج الجديد، والتعاقد على خط الإنتاج الخامس وارتفاع الطاقة الإنتاجية للشركة.

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وأظهرت بيانات سابقة انخفاض صافي ربح شركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق" في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 35.7%، وسجل 8.55 مليون ريال، مقابل 13.3 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول من 2023 بنسبة 11.6% لتصل إلى 217.28 مليون ريال، مقابل 194.7 مليون ريال ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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