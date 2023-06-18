"إنتل" تبني مصنعاً بقيمة 25 مليار دولار في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن شركة "إنتل" ستبني مصنعا جديدا بقيمة 25 مليار دولار، واصفا إياه بأنه أكبر استثمار دولي على الإطلاق في إسرائيل.

وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية أن المصنع في "كريات جات" من المقرر افتتاحه في عام 2027، وسيوظف آلاف الأشخاص، مضيفة أنه بموجب الصفقة ستدفع "إنتل" معدل ضرائب بنسبة 7.5%، ارتفاعا من 5% الحالية.

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ولم يصدر تعليق بعد من شركة "إنتل" في إسرائيل.