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"بوبا العربية" تجدد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي "سابك"

بقيمة إجمالية تزيد عن 10% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة في 2022

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "بوبا" العربية للتأمين التعاوني أنها تلقت موافقة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة، اعتباراً من الرابع من يوليو/تموز 2023.

وتتوقع "بوبا" أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا العقد عن 10% من إجمالي الأقساط المكتتبة لها خلال العام المالي 2022، وفقا لبيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية.

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ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعامي 2023 و2024 لشركة "بوبا".

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