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"بي إنفستمنتس" توقع اتفاقاً للاستحواذ على أوراسكوم المالية القابضة

بمعامل مبادلة لتنفيذ الصفقة بواقع 1 سهم من أسهم بي إنفستمنتس مقابل 56.76 سهم من أسهم أوراسكوم المالية القابضة

دبي - العربية.نت
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تقدمت شركة بي انفستمنتس القابضة بعرض للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من شركة أوراسكوم المالية القابضة، عن طريق مبادلة للأسهم بين الشركتين.

وبحسب بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أبرمت بي إنفستمنتس القابضة بصفتها مشتري، مع شركة otmt أكويسيشن إس ايه آر إل، المساهم الرئيسي بنسبة 51.66% في أوراسكوم المالية القابضة بصفتها البائع، اتفاقا يتضمن الإطار العام لتنفيذ صفقة الاستحواذ، وبعض الشروط التعاقدية والقانونية الواجب استيفاؤها لتنفيذ الصفقة. مع التزام البائعين بالاستجابة لعرض الشراء المقدم من المشتري.

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ووافق أطراف العقد على اعتماد معامل مبادلة لتنفيذ عرض الشراء الإجباري بواقع 1 سهم من أسهم بي إنفستمنتس القابضة مقابل 56.76 سهم من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة، على أن تقوم بي إنفستمنتس بزيادة رأسمالها لصالح مساهمي الثانية الذين قد يستجيبون للعرض.

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وتم حساب معامل المبادلة على أساس إجمالي عدد أسهم لسركة بي إنفستمنتس يبلغ 160,042,416 سهما، وعدد أسهم أوراسكوم المالية القابضة يبلغ 4,721,121,620 سهم، بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وقالت أطراف الاتفاق إن معامل المبادلة المذكور هو اتفاق فيما بينهم، وأن المعامل النهائي سيتم تحديده بعد صدور تقرير المستشار المالي المستقل.

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