"سناد القابضة": تأييد حكم قضائي برد مبلغ السعي في عملية شراء أرض بالرياض

أصدرت محكمة الاستئناف حكما لصالح شركة سناد القابضة في الجلسة الأولى لها المنعقدة يوم الأحد تاريخ 18يونيو 2023م بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام وسيط السعي في عملية شراء أرض شمال الرياض أن يسلم للشركة مبلغ السعي وقدره 5.24 مليون ريال تقريبا.

وأشارت الشركة إلى إعلانها على موقع "تداول السعودية"يوم 8 مارس 2023 بشأن تطورات رفع دعوى قضائية في المحكمة العامة بالرياض ضد وسيط السعي (المدعى عليه) لمطالبته بإعادة المبلغ المدفوع له كسعي لعملية شراء أرض شمال الرياض إلى الشركة وقدره 5,239,441 ريال وذلك نتيجة إلغاء الصك.

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واستبعدت الشركة إمكانية تحديد وقت متوقع للحصول علي مبلغ السعي، وقالت إنه لا يوجد أي أثر مالي بحصول الشركة على هذا الحكم القضائي لصالحها وستقوم الشركة بالإعلان عن أى تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه.