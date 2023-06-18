28 مليون جنيه صافي ربح قبل الزكاة لـ"اتحاد الخليج الأهلية" في الربع الأول من 2023

حققت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني صافي ربح قبل الزكاة بلغ 28.415 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 24.3 مليون ريال خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن سبب الربح قبل الزكاة خلال الربع الأول لعام 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى عدة أسباب، أولها الانخفاض في مصاريف خدمات التأمين حيث بلغت خلال الربع الأول من العام 2023 مبلغ 122 مليون ريال مقارنة بمبلغ 166 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

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كما ارتفعت إيرادات الاستثمار حيث بلغت خلال الربع الأول من العام 2023 مبلغ 4.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 4.0 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بجانب الارتفاع في الإيرادات الأخرى حيث بلغت خلال الربع الأول من العام 2023 مبلغ 15 مليون ريال مقارنة بمبلغ 200 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة أنها قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9، وتمت الإشارة إلى البيانات غير المتوافقة مع المعايير الجديدة بالرقم "0".