867 ألف ريال صافي خسائر "العالمية للتأمين" في الربع الأول من العام 2023

سجل صافي ربح الشركة العالمية للتأمين التعاوني قبل الزكاة 933 ألف ريال في الربع الأول من عام 2023، مقابل نحو 10 ملايين ريال خسائر في الربع المناظر من عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي الأقساط المكتتبة في الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 162 مليون ريال، مقابل 72.75 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، بنمو نسبته 122.5%.

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وذكرت أن سبب صافي الربح قبل الزكاة والضريبة للربع الأول من العام الجاري مقارنة بصافي الخسارة قبل الزكاة والضريبة للربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع إيرادات خدمات التأمين، وعائد الاستثمار، والإيرادات الأخرى، وانخفاض مصاريف التشغيل، وارتفاع عائد تمويل عقود إعادة التأمين ويقابل ذلك جزئيًا ارتفاع مصروفات عمليات التأمين وارتفاع صافي المصروفات من عقود إعادة التأمين ومصروفات التمويل من عقود التأمين.

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقاً للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 01 يناير 2023م وبأثر رجعي والذي أدى الى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023م وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقاً للمعايير الجديدة. ونتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقاً للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 وتم الإشارة الى البيانات الغير متوافقة مع المعايير الجديدة على أنها "0".

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (لايوجد حقوق أقلية) في الربع الأول من العام الجاري 374,290 ألف ريال مقابل 366,970 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1.99%.

وبلغ صافي الخسارة الشاملة للربع الأول من هذا العام 867 ألف ريال مقابل 13,435 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض بالخساره قدره 93.55%، بلغت خسارة السهم للفترة الحالية 0.02 مقابل 0.29 ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وتم احتساب خسارة السهم على أساس صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل العائدة للمساهمين مقسومة على عدد الأسهم.

وسجل صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل المنسوبة للمساهمين 867 ألف ريال وعدد الأسهم كما في 31مارس 2023، هو 40,000 ألف سهم ، وعلاوة على ذلك، بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل على المساهمين عن نفس الفترة من العام الماضي 11,497 ألف ريال وعدد الأسهم كما في 31 مارس 2022م هو 40,000 ألف سهم.

وبلغ إجمالي الخسارة المتراكمة نهاية الربع الأول من العام الجاري 67,273 ألف ريال مقابل 34,803 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق،و إجمالي الخسارة المتراكمة في نهاية الربع الأول من العام الجاري تمثل 16.82% من رأس المال البالغ 400,000 ألف ريال .