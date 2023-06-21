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شركة الصناعات الكهربائية
شركة الصناعات الكهربائية
سوق السعودية

"الصناعات الكهربائية" توقع عقداً بـ79 مليون ريال لتوريد محولات إلى الكويت

مدته 18 شهراً

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة الصناعات الكهربائية عبر شركتها التابعة "المحولات السعودية" عقدا بقيمة 79 مليون ريال تقريبا مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت لتوريد محولات توزيع كهربائية من خلال وكيل الشركة بدولة الكويت شركة فدان للتجارة والمقاولات العامة.

وذكرت شركة الصناعات الكهربائية في بيان لـ"تداول السعودية" أن ترسية العقد تمت يوم 25 أبريل الماضي، وتم توقيعه اليوم بتاريخ 21 يونيو 2023، وقيمة العقد 79 مليون ريال تقريبا.

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وتبلغ مدة العقد 18 شهرا، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على النتائج المالية للشركة لعامي 2023 و2024.

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