"بناء للصناعات الحديدية" توقع اتفاقية للاستحواذ على 40% من فرع "أولدرلي" في السعودية

أعلنت شركة بناء للصناعات الحديدية "بناء" عن توقيعها مذكرة تفاهم (غير ملزمة) للاستحواذ على 40% من حصة شركة "أولدرلي" في فرعها في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة المذكرة 6 أشهر.

مادة اعلانية

وأضافت أن تحديد الأثر المالي سيتم بعد الانتهاء من التقييم النهائي.

وأشارت إلى أنه لم يتم تعيين مستشار مالي حتى الآن، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.