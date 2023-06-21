اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الهند

"تسلا" تتطلع إلى تعزيز استثماراتها في الهند

خطط لإطلاق خدمة ستارلينك في الهند

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إن شركته "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية تتطلع إلى الاستثمار في الهند في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه يأمل في جلب خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "Starlink" إلى الهند أيضا.

الهند تهيمن على أجواء الصفقات في معرض باريس للطيران قصص اقتصادية خاص الهند تهيمن على أجواء الصفقات في معرض باريس للطيران

جاءت تصريحات ماسك عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيويورك، لافتا إلى أن الهند لديها إمكانات قوية لمستقبل الطاقة المستدامة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية.

مادة اعلانية

الجدير بالذكر أن عددا من المسؤولين في شركة "تسلا" زاروا الهند الشهر الماضي، وأجروا محادثات مع الوزراء في الحكومة الهندية حول إنشاء قاعدة تصنيع للسيارات والبطاريات هناك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو تخصص حصصا للمسلمين في دونيتسك لأداء مناسك الحج والعمرة.. كم عددها؟ موسكو تخصص حصصا للمسلمين في دونيتسك لأداء مناسك الحج والعمرة.. كم عددها؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط