الهند
"تسلا" تتطلع إلى تعزيز استثماراتها في الهند
خطط لإطلاق خدمة ستارلينك في الهند
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قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إن شركته "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية تتطلع إلى الاستثمار في الهند في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه يأمل في جلب خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "Starlink" إلى الهند أيضا.
جاءت تصريحات ماسك عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيويورك، لافتا إلى أن الهند لديها إمكانات قوية لمستقبل الطاقة المستدامة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية.
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الجدير بالذكر أن عددا من المسؤولين في شركة "تسلا" زاروا الهند الشهر الماضي، وأجروا محادثات مع الوزراء في الحكومة الهندية حول إنشاء قاعدة تصنيع للسيارات والبطاريات هناك.
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