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سوفت بنك

"سوفت بنك" تغير نهجها بشأن الاستثمار في الشركات الناشئة

"سوفت بنك" استثمرت مليارات الدولارات في شركات الذكاء الاصطناعي

دبي - العربية.نت
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قال مؤسس مجموعة "سوفت بنك" ماسايوشي صن، إن المجموعة ستغير نهجها في ما يخص الاستثمارات في الشركات الناشئة، بعد صمود دام أكثر من عام.

وأضاف صن، أنه يقدر الجهود التي تم بذلها لزيادة الوعي العام بشأن الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة في هذا المجال.

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واستثمرت مجموعة "سوفت بنك" مليارات الدولارات في مئات الشركات المختصة في الذكاء الاصطناعي.

"S&P" تخفض تصنيف "سوفت بنك" وتعمقه ضمن الدرجة غير الاستثمارية شركات سوفت بنك "S&P" تخفض تصنيف "سوفت بنك" وتعمقه ضمن الدرجة غير الاستثمارية

وفي مايو الماضي، عمقت وكالة "S&P Global"، التصنيف الائتماني طويل الأمد لمجموعة "سوفت بنك" بشكل أكبر ضمن الدرجة غير الاستثمارية.

وعزت الوكالة قرارها إلى ارتفاع مخاطر الأصول في محفظة "سوفت بنك" الاستثمارية بسبب بيع حصتها في "علي بابا" ما يعرضها بشكل أكبر إلى أي تقلبات خارجية.

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